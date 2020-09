Vincent Van Gogh-expo in Waagnatie is buitenbeentje: geen enkel echt schilderij te zien, maar je kan er wel ‘wandelen’ in Arles anno 1888 Annelin Marien

23 september 2020

15u55 0 Antwerpen Schilderijen in 3D, kunstwerken die rondom je tot leven komen en zelfs een virtuele wandeling door het Franse stadje Arles: sinds deze week kan je in de Waagnatie in Antwerpen de internationale Vincent Van Gogh-expo gaan bezoeken. “Je vindt hier geen echte schilderijen, maar wel een uitgebreide ode aan Van Gogh", aldus organisator Manu Braff.

Na onder meer Napels, Barcelona, Parijs, Tel Aviv en Brussel doet de expo ‘Van Gogh, The Immersive Experience’ dit najaar ook Antwerpen aan. De expo, van een volledig Belgische organisatie, beslaat drie ruimtes van de Waagnatie, goed voor in totaal 1.500 vierkante meter. Tijdens de expo volg je een parcours door het leven van de artiest, op basis van de correspondentie met zijn broer en zijn belangrijkste werken.

“We reizen al sinds 2017 rond met deze expo, maar de Waagnatie in Antwerpen is echt een uitzonderlijke locatie”, vertelt organisator Manu Braff. “Je hebt hier de hoogte en de charme van het gebouw, perfect voor dit soort tentoonstellingen. De expositie is dus op zijn best hier in de Waagnatie, de ruimtes komen hier volledig tot hun recht.”

Zonnebloemen

Je vindt er geen originele schilderijen van de kunstenaar, “maar het is een uitgebreide ode aan Van Gogh”, aldus Braff. “We hebben verschillende aspecten van zijn leven en zijn werk letterlijk in de spotlights gezet.” In de eerste kamer kan je op verschillende panelen informatie over zijn leven en zijn visie lezen. “We kennen bijvoorbeeld allemaal de Zonnebloemen, maar weinig mensen weten dat hij die verschillende keren en op andere manieren heeft geschilderd. We hebben hier zijn meest bekende schilderijen op een andere manier in beeld gebracht, via 3D-panelen, om ze op een speelse manier te tonen aan bezoekers.”

In het tweede deel van de expositie kom je in een grote ruimte terecht waar Van Goghs kunst rondom je tot leven komt: op de vloeren stroomt een rivier uit een schilderij, op de muren zitten de aardappeleters aan tafel. “De immersieve ruimte, met een 360°-projectie in een loop van een 40-tal minuten. Hier kan je écht tot rust komen en genieten van Van Goghs werk.”

Virtual reality

Verder komen bezoekers in een ruimte waar ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten: er staan een tiental bureaus waar creatievelingen een tekening van Van Gogh kunnen inkleuren. Die worden nadien geprojecteerd op de muur, maar je kan ook rechtstreeks in een kader op de muur tekenen. Het parcours eindigt met een VR-ervaring die je meeneemt naar het Arles van 1888 - het Franse stadje waar Van Gogh tijdens een van zijn meest intensieve schilderperiodes verbleef en dat dan ook vaak terugkeert in zijn werken. “Je wandelt rond in Arles en ontdekt waar zijn inspiratie vandaan kwam”, aldus Braff.

De expo houdt nog tot 8 november halt in de Waagnatie op het Eilandje. “We hopen zelfs nog langer te blijven, want de opening was gepland in augustus maar werd uitgesteld door de coronacrisis”, aldus Braff. Tickets kosten 14,5 euro per persoon voor volwassenen op weekdagen, in het weekend en op feestdagen wordt dat 16,5 euro.