Vijftiger riskeert 4 jaar cel voor gedwongen prostitutie en uitbuiting: “Die dames kwamen gewoon ‘chillen’ in mijn huis” BJS/BLG

11 februari 2020

11u03 0 Antwerpen Het Antwerpse parket heeft vier jaar cel en 48.000 euro boete gevorderd voor Hans W. (52) uit Lille, die een Venezolaanse vrouw in de prostitutie zou hebben gedwongen. Hij zou ook kamers verhuurd hebben aan andere Zuid-Amerikaanse prostituees. De beklaagde ontkent. “Die dames kwamen in mijn huis ‘chillen’, terwijl ik ging werken. Ik wist niet wat ze er deden.”

Een Venezolaanse vrouw had op 24 april 2019 aangifte gedaan. Ze vertelde de politie dat ze een drietal weken eerder door Hans W. naar België was gehaald. Hij had haar een goed betaalde job als barmeisje in een discotheek beloofd. Na aankomst had hij haar naar zijn woning in Lille gebracht, waar nog meer Zuid-Amerikaanse vrouwen waren. Van hen kreeg ze te horen dat ze zich zou moeten prostitueren.

Hans W. maakte profielen voor haar aan op sekssites en zei dat ze een schuld van 3.000 euro moest afbetalen. Ze werd overgebracht naar een pand in Heist-op-den-Berg, waar ook andere meisjes klanten ontvingen. De beklaagde regelde haar afspraken en eiste al haar geld op.

Stroomstoottoestel

Toen hij vernam dat ze plannen had om te ontsnappen, had hij haar geslagen en met een stroomstoottoestel bewerkt. Hij pakte haar paspoort af en dreigde ermee haar te vermoorden als ze weg ging. De vrouw kon uiteindelijk toch ontsnappen toen Hans W. in een moment van onoplettendheid de deur had opengelaten. Ze zocht hulp bij de buren en verwittigde de politie.

Hans W. verklaarde niets van prostitutie af te weten. Hij had de Venezolaanse laten overkomen om een relatie mee te beginnen. Toen ze ruzie kregen, had ze uit wraak een klacht ingediend. Hij ontkende dat tien prostituees hem wekelijks 50 euro hadden betaald voor de huur van een kamer. Zij kwamen gewoon bij hem thuis om te “chillen”. Hoe hij als interimarbeider op één jaar tijd dan 96.540 euro cash had verdiend, kon hij niet verklaren. De procureur vorderde de verbeurdverklaring.

Nichtje

Ook zijn nichtje Laresa K. (26) stond mee terecht: zij had als telefoniste mee de afspraken geregeld. Zelf houdt ze vol dat ze enkel af en toe bij haar oom schoonmaakte. Voor haar werd twee jaar cel en 40.000 euro boete geëist.

Vonnis op 25 februari.