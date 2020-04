Vijftiger aangehouden voor spuwen naar politie CVDP

09 april 2020

10u13 0 Antwerpen De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft gisteren een 50-jarige man uit Antwerpen aangehouden. Tijdens deze coronacrisis zou hij bewust naar agenten van PZ Antwerpen hebben gespuwd.

De politie werd in de nacht van maandag op dinsdag naar een flat op Linkeroever gestuurd voor een vader die zijn zoon zou hebben bedreigd. De 50-jarige vader werd gearresteerd. Op weg naar de begane grond spuwde hij in de lift bewust naar de agenten.

Op 26 maart had de politie al tegen de man opgetreden. Op Linkeroever zou hij voorbijgangers hebben lastiggevallen, terwijl hij riep dat hij besmet was met het coronavirus. Het bio-responsteam (BRT) van PZ Antwerpen is op dat moment tussenbeide gekomen.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.