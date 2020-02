Vijftig dosissen cocaïne verstopt in auto Sander Bral

11 februari 2020

12u54 0

Afgelopen weekend trok een voertuig aan de Singel de aandacht van leden van het drugsondersteuningsteam door het rijgedrag van de bestuurder. Ze besloten om de wagen te volgen en zagen wat verderop een vrouw instappen. Na een korte rit stapte de vrouw weer uit en ging de bestuurder ervandoor. De politie ging over tot controle van zowel de vrouw als de bestuurder. In de auto werden een som geld en meer dan vijftig dosissen cocaïne aangetroffen. Die zaten goed verstopt. Er volgde een huiszoeking bij de betrokkene waarbij een grote hoeveelheid geld in beslag genomen werd. De politie nam de drugs, het geld en zaken die de verkoop van verdovende middelen mogelijk maakte in beslag. De man van 23 jaar wordt bij de onderzoeksrechter voorgeleid.