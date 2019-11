Vijftiende editie van Winteroever start dit weekend AMK

26 november 2019

11u09 0 Antwerpen Voor het vijftiende jaar al slaan verenigingen van Linkeroever de handen in elkaar om hun wijk enkele weken onder te dompelen in een gezellige kerstsfeer. Van een Spaanse avond tot een kerstconcert van de Grungblavers, vanaf 1 december tot en met 11 januari staat er een heleboel op de planning van winterfestival Winteroever.

Winteroever start op zondag 1 december met het Toyfestival en Wintercafé in Sint-Anneke centrum. Op het Toyfestival kan je tweedehands speelgoed kopen en verkopen, in het Wintercafe kan je ondertussen de Spaanse sfeer opsnuiven met een bordje tapas of churros.

Een week later, op zaterdag 7 december, staat een optreden van de Grungblavers op het programma. Ze brengen een show vol bekende kerstliedjes in een ‘Antwaarps’ jasje. De opbrengst van het concert gaat volledig naar Jambo, een ontmoetingsplek voor mensen in en rond Linkeroever die een netwerk zoeken.

Op 13 en 14 december zijn er op de kerstbazaar van Hof ter Schelde verschillende kraampjes te vinden met onder andere breiwerk van bewoners, leuke kerstcadeautjes, bloemstukken en nog veel meer. En natuurlijk kunnen glühwein, warme chocomelk en warme wafels niet ontbreken! Op zondag 15 december organiseert de scouts aan de Beatrijslaan dan weer een gezellig verbroederen rond vuurkorven.

Verder staan er nog een kerstfeest van Dienstencentrum Linkeroever op het programma op 20 december, en een meezingconcert in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op 21 december.

Meer informatie op www.antwerpen.be.