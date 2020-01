Vijftal riskeert tot 10 jaar cel voor invoer van 55 kilo cocaïne via Antwerpse haven BJS/BLG

11 januari 2020

10u07 0 Antwerpen Het Antwerpse parket heeft vrijdag celstraffen tot tien jaar en boetes tot 160.000 euro gevorderd voor vier Italianen en een Serviër die vervolgd worden voor de uithaling van een partij van 55 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

De politie hield op 22 februari 2018 een BMW tegen met daarin Raimondo V. (63), Armando M. (48) en Zoran G. (57). In de kofferbak lagen twee sporttassen met 55 kilo cocaïne, goed voor een straatwaarde van ruim 2,5 miljoen euro. Ze hadden de drugs net uit het schip ‘Grande Amburgo’ gehaald, dat aan de Grimaldikaai lag aangemeerd.

De speurders waren al in oktober 2017 getipt dat Raimondo V. op die kaai een drugstrafiek op poten had gezet. Via telefonie-onderzoek en observaties waren ook de andere beklaagden in beeld gekomen.

Raimondo V. zei dat een Marokkaan en Oost-Europeaan naar zijn restaurant waren gekomen met de vraag of hij een partij cocaïne kon uithalen. Hij had zijn vriend Armando M. gevraagd om mee te doen. Die kampte met financiële problemen en kon het geld goed gebruiken.

Raimondo V. riep ook de hulp van Gabriel C. (40) in. Hij doet onderhoudswerken aan schepen en had toegang tot het schip. Het was de bedoeling dat hij de sporttassen zou ophalen, maar hij kon ze niet vinden. Volgens de verdediging deed hij dat met opzet, omdat hij eigenlijk niet bij de feiten betrokken wilde zijn.

‘Waakhond’

Daarop waren ook Raimondo V. en Armando M. naar het schip getrokken en zij hadden de sporttassen wel gevonden. Zoran G. was bij de BMW blijven wachten. Hij werd volgens de procureur als ‘waakhond’ meegestuurd door de organisatoren, maar de man zegt niets af te weten van de drugs.

Ook een stuurman van de ‘Grande Amburgo’ staat mee terecht. Paolo T. (49) zou de drugs mee aan boord hebben genomen, maar ontkent dat met klem. Het openbaar ministerie vorderde voor Raimondo V. en Armando M. tien jaar cel en voor de anderen acht jaar. De verdediging vond die vordering absurd hoog voor ‘kleine garnalen’ die ‘slechts’ 55 kilo cocaïne hadden uitgehaald.

Vonnis op 14 februari.