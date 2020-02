Vijfhonderd Antwerpenaren tekenen mee sociaal beleid in stad uit PhT

06 februari 2020

17u53 1 Antwerpen Sociale acties waar iedere Antwerpenaar beter van wordt: met dat doel organiseerde de stad Antwerpen donderdag een staten-generaal van het lokaal sociaal beleid. Vijfhonderd sociaal werkers, onderzoekers en vrijwilligers brachten de uitdagingen in kaart. Die situeren zich onder meer in gezondheid, werk, wonen en huisvesting.

Het is de eerste keer dat de stad zo’n grote verscheidenheid aan spelers uit het sociale veld bij elkaar bracht. Bevoegd schepen Tom Meeuws (sp.a): “Stuk voor stuk gaat het om mensen die de Antwerpse realiteit goed kennen en weten wat het is om hulp te vragen of te bieden. Ze voelen aan hoe het beter of anders kan.”

Meeuws wil met de expertise en de voorstellen van de deelnemers aan de staten-generaal aan de slag. “In het najaar zal duidelijk zijn welke sociale keuzes we hebben gemaakt. We zullen met vereende kracht bouwen aan een robuust en vernieuwend lokaal sociaal beleid.”

Onderzoek

En er is meer. De opleidingen sociaal werk van de Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn en de Universiteit Antwerpen slaan de handen in elkaar voor een wetenschappelijk onderzoek. Dat moet de meerwaarde van het sociaal werk zichtbaar maken.