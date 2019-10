Vijfde keer Overlast in De Studio: “Een nieuwe generatie artiesten die alles op zijn kop zet” Sander Bral

16 oktober 2019

17u26 0 Antwerpen Ze is er nog maar een dikke twee jaar mee bezig maar de 21-jarige Mathilde Luijten pakt al uit met de vijfde editie van Overlast. Met het showcase-festival in De Studio zet ze vers talent van eigen bodem en nieuwe revelaties in de schijnwerpers. “Headliners zijn er niet op Overlast, elke artiest is evenwaardig.”

Het verhaal van overlast startte ruim twee jaar geleden wanneer de Antwerpse Mathilde Luijten (21) en een vriendin als vrijwilligers werkten in De Studio. Wanneer het vaste feestconcept Leave Us At Dawn in april 2017 De Studio adieu zei, vonden ze dat erg jammer.

“Maar dat gemis konden we snel oplossen, door zelf iets in de plaats te organiseren”, herbeleeft Mathilde, die intussen alleen aan het roer staat van Overlast. “We stelden ons concept voor aan De Studio, dat meteen met ons in zee wilde gaan om het verder uit te werken. In plaats van een feestje kwam er een festival uit de bus met twee podia en een danszaal. We zijn intussen al aan de vijfde editie toe.”

Organisch

Er staan negen spiksplinternieuwe bands op de planken van Overlast. Nadien is er een afterparty met drie deejays. “We kijken vooral naar wat er op dit moment speelt bij het selecteren van onze artiesten”, gaat Mathilde verder. “We zoeken jonge artiesten die niet per se al op een podium hebben gestaan. Dat betekent dat we ons in onze zoektocht soms moeten baseren op abstracte dingen zoals vage filmpjes op sociale media of een toevallig concert in een jeugdhuis of café. Dat verloopt allemaal vrij organisch, we houden gewoon onze ogen open.”

Het punk-idee van een nieuwe generatie artiesten die een gevestigde waarde als De Studio op zijn kop komt zetten. Dat is Overlast. Mathilde Luijten

Geen blikvangers

Zo zal Shaka Shams, de opkomende Antwerpse rapper, spelen en is er ook de mix van zwoele dansbare melodieën achter Omar Dahl en experimentele jazz van Bandler Ching. “Wat de blikvangers zijn in de line-up? Geen”, benadrukt Mathilde. “We werken niet met headliners, elke artiest is evenwaardig en staat even groot op de affiche.”

“De naam Overlast komt voort uit het punk-idee van een nieuwe generatie artiesten die eventjes alles omver komt werpen en letterlijk voor overlast zorgt in een gevestigde waarde als De Studio. In mijn hoofd klinkt dat wel poëtisch”, lacht Mathilde.

Mathilde maakt en speelt zelf al muziek sinds haar vijftiende in het soloproject I’m The Hug en later ook als frontvrouw bij de band Selder. Ze studeerde taal -en letterkunde en master filmstudies en visuele cultuur aan de Universiteit Antwerpen. “Ik zoek nu mijn weg in de filmwereld en het schrijven van scenario’s, het is ook een hele eer om momenteel jury te zijn op Film Fest Gent. Verder heb ik uiteraard ook ambities met Overlast. Dat het kan blijven groeien en groeien en groeien.”

Overlast speelt zich af om vrijdag 1 november vanaf 20.00 uur in De Studio. Alle info en tickets hier.