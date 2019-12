Vijfde editie van kunstenfestival Closer in teken van de walvis AMK

09 december 2019

16u24 1 Antwerpen Herman Melville, de schrijver van Moby Dick, werd exact 200 jaar geleden geboren, en dat hebben ze ook bij kunstenfestival Closer geweten. Dit weekend vindt de vijfde editie van Closer plaats in De Studio, en die staat volledig in het teken van de walvis. Onder andere Stef Kamil Carlens en Wim Helsen brengen zaterdag een ode aan het onderwaterzoogdier.

Voor haar vijfde editie brengt Closer beeldende kunst, poëzie, muziek en gastronomie samen in De Studio. Op vrijdag 13 december beleef je tijdens de Souper Surprise een multisensorische beleving met een culinair programma door chef Ines Buscher, met performances samengesteld door curatoren Andy Fierens en Gregory Frateur.

Zaterdag vindt het Closer Festival plaats, met onder andere Stef Kamil Carlens solo. De gitarist/zanger omringt zich in zijn soloshow met opmerkelijke instrumenten, en daarmee brengt hij Big Whale, zijn bewerking van Kommilfoo’s nummer Potvis. Ook Wim Helsen komt aan de beurt: eerder toverde hij voor een kindervoorstelling een lijnbus om tot een walvis, maar wat hij deze keer zal brengen, wordt pas in De Studio duidelijk. Verder lezen Koen De Sutter, Nico Sturm en Robby Cleiren voor uit Moby Dick, en brengen de volgende artiesten op hun eigen manier een ode aan de walvis: Bram Van Moorhem, Nele Needs A Holiday, Roy Aernouts, Delphine Lecompte, Benjamin Abel Meirhaege, Hester Bolle en Stephanie Langerock.

