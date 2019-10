Vijf zwartwerkers zonder papieren gepakt Sander Bral

08 oktober 2019

Het politiewijkteam van het Kiel controleerde samen met de arbeidsinspectie bouwwerven en handelszaken in hun wijk. Op een bouwwerf werden vier arbeiders aangetroffen die illegaal in het land verblijven. Ook in een horecazaak in de Abdijstraat werd een illegale man aangetroffen. De arbeidsinspectie stelde meerdere inbreuken rond zwartwerk vast. In één frituur was een klant aanwezig, maar geen uitbater. De eigenaar krijgt een boete voor het onbeheerd achterlaten van zijn zaak. Tijdens de controle werden ook vijf verkeersovertredingen vastgesteld en beboet.