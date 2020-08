Vijf wagens in beslag genomen wegens onbetaalde boetes Sander Bral

31 augustus 2020

Het team ‘Buitgericht rechercheren & Beslag’ van de politie in Antwerpen, beter bekend als het 'plukteam’, trok dit weekend samen met het KALI-team, dat focust op de strijd tegen drugs in de stad, en de douane op pad. Ze richtten hun pijlen op eigenaars van wagens met een groot aantal openstaande geldboetes. De eigenaars kregen meteen de rekening gepresenteerd, wie niet kon of wilde betalen zag zijn voertuig getakeld.

In totaal werden vijf wagens getakeld. De eigenaars hadden in totaal 61.000 euro aan boetes verzameld. Er werden ook boetes geïnd ter waarde van 14.000 euro.