Vijf tunnelkrakers moeten terechtstaan voor inbraak bij BNP Paribas Fortis PLA

14 januari 2020

14u21 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag het dossier van de zogenaamde kluizenkraak bij BNP Paribas Fortis verwezen naar de correctionele rechtbank. Vijf verdachten, waarvan er twee spoorloos zijn, moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Op zondag 3 februari 2019 werd een inbraak in 27 kluizen van de bank BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen vastgesteld. Een gat in de vloer van de kluizenzaal leidde naar een tunnel. Via de riolering mondde de tunnel uit in de kelder van een huis aan de Nerviërstraat in Antwerpen.

Tijdens het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen konden vrij snel drie verdachten gearresteerd en aangehouden worden. Het gaat om twee Georgiërs van 29 en 46 en een Belg van 28. Twee anderen, een Georgiër van 37 en een Israëli van 41, zijn voortvluchtig.

De raadkamer heeft de vijf verdachten vandaag verwezen. Ze zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal en deelname aan een criminele organisatie.