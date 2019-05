Vijf teams wedijveren voor nieuwbouw M HKA BJS

21 mei 2019

16u31 0 Antwerpen Vijf ontwerpteams zijn in de running om de nieuwbouw van het Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) in Antwerpen te realiseren. De vijf kandidaten zullen eind oktober een eerste ontwerp indienen. Het is dan aan de toekomstige Vlaamse regering om een winnaar aan te duiden.

In de zoektocht naar een geschikt ontwerp voor het nieuwe M HKA hebben zich 87 kandidaten aangediend. Daaruit zijn nu vijf kandidaten geselecteerd. Het gaat om Thomas Phifer and Partners, Baukunst, SANAA, MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN en 51N4E.

Die vijf ontwerpteams zullen nog voor de zomer het projectdossier kunnen inkijken en zullen tegen eind oktober een eerste schets moeten uitwerken. Het is aan de volgende Vlaamse regering om een winnaar aan te duiden. Dat gebeurt wel op voordracht van een achtkoppige jury met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het M HKA, de Vlaamse Bouwmeester, de Antwerpse stadsbouwmeester en twee onafhankelijke deskundigen.

De Vlaamse overheid maakte vorig jaar bekend dat het afgeleefde hof van beroep aan de Waalse Kaai in 2021 gesloopt ging worden voor de bouw van het nieuwe M HKA, dat nu iets verderop aan de Leuvenstraat is gevestigd. Het hof van beroep zou tegen dan al zijn intrek hebben genomen hebben in het gerenoveerde oude gerechtsgebouw aan de Britselei. Maar de renovatie van dat gebouw loopt grote vertraging op, waardoor de werken voor het nieuwe M HKA ten vroegste in 2023 van start kunnen gaan.