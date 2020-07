Vijf nieuwe aanbieders voor mobiel parkeren in Antwerpen Annelin Marien

16 juli 2020

13u10 0 Antwerpen Vanaf 17 juli kunnen bestuurders niet meer alleen via 4411 en Parkmobile mobiel betalen voor hun parkeerplaats. De stad Antwerpen breidt haar aanbod uit met vijf extra aanbieders.

“In Antwerpen betaalt bijna 40% van de bestuurders zijn parkeersessie via app”, klinkt het bij de stad. “Betalen via app heeft veel voordelen: gebruikers verliezen geen tijd meer met het zoeken naar een automaat en betalen enkel voor de effectief geparkeerde tijd.”

De stad Antwerpen heeft een platform ontwikkeld om meerdere aanbieders toe te laten, elk met een eigen app. Naast 4411(Be-Mobile) en Parkmobile, zullen ook Easypark, Flowbird, Seety, Yellowbrick en Parkd mobiel parkeren in Antwerpen aanbieden. Ook via de apps van Belfius, KBC en Flitsmeister kan men parkeergeld betalen dankzij de integratie van 4411. In een latere fase zullen nog meer aanbieders aansluiten.

Sommige aanbieders werken met verschillende tariefformules zoals abonnementen of een vaste kost per transactie. Andere bieden innovatieve diensten zoals het opslaan van een parkeerlocatie of het automatisch starten en stoppen van parkeersessies. De aanbieders zijn daarbij actief in meerdere steden in binnen- en buitenland: zo moeten gebruikers niet telkens een nieuwe app downloaden wanneer ze een andere stad bezoeken.

Parkeertickets voor een of vier weken

Sinds 1 juli kunnen bestuurders ook een parkeerticket kopen voor een of vier weken voor één zonecode in de groene of roze tariefzone. Deze tickets werden voorlopig enkel aangeboden door 4411 (Be-Mobile). Vanaf 17 juli zijn deze tickets ook beschikbaar via de app van Seety. In een latere fase zullen ook andere aanbieders deze weektickets verkopen.

