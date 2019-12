Vijf jongeren tussen 16 en 18 stelen drank op kerstmarkt Sander Bral

24 december 2019

Een medewerkster van een kerstkraam op het Steenplein verwittigde maandagnacht de politie omdat het alarm van haar kraam was afgegaan. Op de camerabeelden was te zien hoe enkele jongeren in het kraam waren ingebroken en verschillende flessen drank stalen. De politie was snel ter plaatse en kon drie verdachten onderscheppen ter hoogte van het Steen. Even later werd een vierde verdachte opgemerkt, hij gaf toe dat hij op uitkijk stond. Een vijfde verdachte werd geïdentificeerd. In totaal werden zes flessen drank door de politie gerecupereerd en aan de uitbaters van het kraam teruggegeven. De jongeren, allen tussen zestien en achttien jaar, werden gearresteerd.