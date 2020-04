Vijf jonge verdachten gearresteerd voor gewelddadige home-invasion op Seefhoek Sander Bral

17 april 2020

12u14 7 Antwerpen De lokale politie heeft vijf jonge mannen opgepakt die begin deze maand een brutale home-invasion pleegden in een appartement op de Seefhoek. De daders vielen in het holst van de nacht binnen en bedreigden en sloegen de drie bewoners. Twee van de vijf verdachten zijn minderjarig en werden onder huisarrest geplaatst. De drie andere verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter.

In de nacht van dinsdag 31 maart op woensdag 1 april drongen vier jonge mannen van 17, 18, 19 en 21 jaar binnen in een appartement in de Lange Van Sterbeeckstraat. “Ze waren gewapend met een vuurwapen en hadden een beitel, een schroevendraaier en een hamer op zak waarmee ze de bewoners bedreigden”, zegt de lokale politie. “De bewoner van 64 jaar en zijn twee zonen van 22 en 16 jaar kregen ook klappen. De overvallers gaven aan dat ze op zoek waren een grote som geld die zich vermoedelijk ergens in de woning bevond.”

Huisarrest

Vlak voordat de overvallers binnenvielen, kon de jongste zoon nog snel de hulpdiensten verwittigen. Daardoor was de politie al na enkele minuten ter plaatse. “Vier daders werden ter plekke gearresteerd. De vijfde, die op de uitkijk stond als chauffeur, kon later worden ingerekend. Drie meerderjarige verdachten zijn intussen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ook de twee minderjarigen zijn voorgeleid. Wegens plaatsgebrek in een gesloten instelling kregen ze huisarrest van de jeugdrechter.”

Werkonbekwaam

De 64-jarige man en zijn oudste zoon raakte lichtgewond bij de home-invasion. Ze waren één dag en drie dagen werkonbekwaam. Het onderzoek is in handen van de lokale recherche. “De speurders wensen ook de interventieploegen en de mobiele eenheid te bedanken voor de goeie samenwerking in het dossier”, benadrukt de politie.