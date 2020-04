Vijf jaar voorwaardelijk voor man die vriendin drogeerde en verkrachtte BJS

10 april 2020

18u00 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 24-jarige Antwerpenaar veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel, omdat hij zijn vriendin vorig jaar meermaals gedrogeerd en verkracht had. Aan het uitstel werden een aantal voorwaarden gekoppeld, waaronder een contactverbod met het slachtoffer.

De feiten waren aan het licht gekomen, toen de vrouw op 28 juni 2019 verhoord werd in een ander dossier. Ze vertelde de politie toen ook dat haar vriend wel eens stiekem drugs in haar drank deed. Zo had hij haar tijdens een ruzie eens gedrogeerd met MDMA. Ze had toen net ontdekt dat hij haar bedrogen had. Hij had met de ‘love drug’ hun relatie wilde redden. Ze hadden toen ook seks gehad.

De beklaagde had ook een aantal keer het kalmeringsmiddel Xanax in haar drankje gedaan. Soms zei hij dat het een voedingssupplement was, dan weer dat ze het moest drinken om beter te slapen. Ze werd daarna telkens wakker met een black-out en met blauwe plekken, onder andere aan de binnenkant van haar dijen, waarvan ze niet wist hoe ze die gekregen had.

Blauwe plekken

Ze vond dat zelf zo verontrustend dat ze bewijsmateriaal had verzameld, zoals foto’s van de blauwe plekken. Ze had ook Facebookberichten op haar gsm bewaard, waaruit bleek dat hij haar in maart of april 2019 verkracht had. Hij had toen heel veel zin in seks gehad. De beklaagde had haar op haar achterste geslagen en zei dat hij er pas mee zou stoppen als ze seks hadden. Ze liet hem dan maar begaan. Het bewijsmateriaal bleek later uit haar telefoon verwijderd.

MDMA

De beklaagde werd verhoord en bekende dat hij één keer MDMA in haar drankje had gedaan om een ruzie vlotter te kunnen uitpraten. Over de Xanax verklaarde hij dat ze zelf een gelijksoortig product gebruikte. Hij ontkende voorts dat hij haar verkracht had.

De rechtbank vond het bewezen dat hij haar meermaals gedrogeerd had, waardoor ze niet kon instemmen met de seksuele contacten. “Beklaagde voelde zich schijnbaar heer en meester over zijn vriendin. Hij diende haar MDMA toe, verkrachtte haar en pakte haar hardhandig aan. Hij dient te beseffen dat dergelijk laakbaar gedrag niet kan worden getolereerd.”