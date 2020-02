Vijf jaar cel voor vader die tien kinderen bij tien illegale vrouwen erkent: kinderen verliezen Belgische nationaliteit Patrick Lefelon

19 februari 2020

15u45 10 Antwerpen Kippenslachter Ferdinand D. (43), geboren in Angola maar genaturaliseerd tot Belg, is veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij tien kinderen bij tien illegale vrouwen heeft erkend. Door de erkenning kregen de moeders verblijfspapieren met leefloon, kindergeld, sociale woning en andere voordelen bovenop. DNA-testen toonden aan dat Ferdinand D. niet de biologische vader van de kinderen is. Alle officiële papieren moeten worden vernietigd. De kinderen en de moeders zijn hun Belgische nationaliteit kwijt.

De Antwerpse procureur verweet Ferdinand D. dat hij tussen 2004 en 2015 ten onrechte tien kinderen heeft erkend bij vrouwen die geen geldig verblijfsstatuut hadden in België. De vrouwen waren illegaal of procedeerden tegen een afgewezen asielaanvraag. Vermits Ferdinand genaturaliseerd was tot Belg, werd een door hem erkend kind automatisch ook Belg en kreeg de moeder een verblijfsvergunning.

Enkele vrouwen namen gewoon de échte vader mee als zij hun kind gingen erkennen, maar zij lieten Ferdinand D. de papieren ondertekenen. De openbare aanklager: “DNA-onderzoek heeft aangetoond dat Ferdinand D. van geen enkel van de tien kinderen de biologische vader is. Deze schijnerkenningen ondermijnen onze migratiewetgeving.”

De rechtbank oordeelt dat de kinderen hun Belgische nationaliteit automatisch verliezen, nu de fraude bewezen is verklaard. Zij krijgen in de plaats de buitenlandse nationaliteit van hun moeder

Losbandig leven

Van de meeste kinderen kende Ferdinand D. niets eens de naam of kon hij bij benadering zeggen hoe oud zij waren. Hij had met de kinderen geen enkel contact. De man vertelde op het proces dat hij tegenwoordig met zijn vrouw, die niet vervolgd wordt, en kind samenwoont in Antwerpen en een vaste job heeft als kippenslachter. De jaren daarvoor had hij een losbandig leven geleid en met veel vrouwen het bed gedeeld. Wanneer zij achteraf beweerden van hem zwanger te zijn, durfde hij hen niet tegen te spreken. “Dat doen wij niet in onze Afrikaanse cultuur”, beweerde Ferdinand D.

Volgens de procureur waren de moeders mee schuldig. “Enkele vrouwen namen gewoon de échte vader mee als zij hun kind gingen erkennen, maar zij lieten Ferdinand D. de papieren ondertekenen.”

“Belang van het kind”

De rechtbank veroordeelde woensdagmorgen Ferdinand D. tot vijf jaar effectieve celstraf en een boete van 10.000 euro. De man die als kippenslachter bij een Kempens bedrijf werkt, kwam niet naar de uitspraak luisteren.

De moeders worden ook veroordeeld. Zij krijgen 18 maanden celstraf met uitstel. Belangrijker is dat de rechtbank oordeelt dat de kinderen hun Belgische nationaliteit automatisch verliezen, nu de fraude bewezen is verklaard. Zij krijgen in de plaats de buitenlandse nationaliteit van hun moeder.

Advocaten van de moeders hadden de rechters gevraagd te oordelen in “het belang van het kind”. De rechters gaan daar niet in mee: “Het kan niet zijn dat een kind dat ten onrechte de Belgische nationaliteit heeft gehad, deze na een proces toch kan behouden. Dat haalt elke fraudebestrijding volledig onderuit”

Ook de moeders raken zo hun verblijfspapieren kwijt, tenzij zij ondertussen via een asielprocedure aan een verblijfsvergunning zijn geraakt. De dienst Vreemdelingenzaken moet nu beslissen over het verblijfsrecht van de kinderen en hun moeders.