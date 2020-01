Vijf jaar cel voor "missionaris" van de islam die opriep tot haat (en moord op Russische porno-actrice) Patrick Lefelon

06 januari 2020

20u52 18 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Chamil Malikov (50) uit Antwerpen vandaag veroordeeld tot vijf jaar cel. De vijftiger, die zichzelf als een "missionaris" van de islam beschouwt, had via sociale media opgeroepen tot haat en geweld tegen ongelovigen. Hij terroriseerde ook zijn eigen familie. Zo had de man gedreigd zijn echtgenote en zonen voor de shariarechtbank terecht te stellen. En dan was er ook nog een Russische porno-actrice die door zijn haatboodschappen zelfs moest onderduiken.

De echtgenote van Chamil Malikov, een Rus die al jaren in Antwerpen woont en werkt als trucker, had op 2 januari 2019 klacht neergelegd bij de politie, omdat hij haar en hun zonen meermaals bedreigd had. Een van de zonen hield zich met het boeddhisme bezig en de beklaagde vond dat zijn moeder en broer hem om die reden moesten verstoten. Hij had verschillende berichten gestuurd en filmpjes verspreid waarin hij zei dat ze allemaal de doodstraf van de shariarechtbank verdienden, omdat ze hem niet als een "ongelovige" bestempelden.

Bij uitlezing van zijn gsm-toestellen werden massa's foto's met vlaggen van IS, wapens of moedjahedien (heilige strijders) aangetroffen, alsook executiefilmpjes en maar liefst 488 video's waarin de beklaagde zelf het woord neemt. Chamil Malikov zegt daarin onder meer dat iedereen de Islam moet volgen, dat de vijanden van de Islam zullen branden in de hel en dat alle christenen, joden en volgers van het soefisme en sjiisme vervloekt zijn. Hij zegt ook dat het beter voor de moslims zou zijn geweest, als Hitler gewonnen had.

“Uiterst gevaarlijke ingesteldheid”

"Beklaagde heeft een uiterst gevaarlijke ingesteldheid", oordeelde de rechtbank. "Hij verspreidt via brede fora op sociale media en in afgesloten groepen haatboodschappen en roept op tot gewelddadige strijd, onder meer tegen andere geloofs- en bevolkingsgroepen.”

Chamil Malikov heeft bovendien aanhangers die bereid zijn om gevolg te geven aan die boodschappen. Zo moest de Russische pornoactrice Kira Queen onderduiken in Oostenrijk, nadat de beklaagde had opgeroepen om haar te vermoorden. Op haar voordeur in Sint-Petersburg werd "dood aan die slet" gekrast. Ook zijn eigen familie en kennissen leefden in angst voor de beklaagde, bij wie een wapen werd aangetroffen.

Er werd bij Chamil Malikov geen geestesstoornis vastgesteld. Wel blijkt uit het psychiatrisch verslag dat hij vastzit in zijn geloof en een grandioos zelfbeeld heeft waardoor hij zichzelf als een soort van missionaris van de islam beschouwt. Gelet op zijn gevaarlijke ingesteldheid vond de rechtbank enkel een effectieve straf op zijn plaats.