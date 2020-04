Vijf jaar cel voor man die wapen leverde voor steekpartij BJS/BLG

24 april 2020

11u31 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 19-jarige Afghaan veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar effectief, voor mededaderschap aan een moordpoging. Hij had het mes aangereikt waarmee vorig jaar een 18-jarige jongen werd neergestoken in Antwerpen-Noord.

De politie werd op 22 september 2019 rond 20.30 uur door een groepje Afghanen aangesproken op het Koningin Astridplein in Antwerpen. Ze vertelden in paniek dat hun vriend Hazrat J. (18) werd neergestoken in de Diepestraat en dat een van de daders in de Starbucks op het Astridplein zat. De politie trof in de koffiezaak beklaagde Assadullah H. aan, die een klein mes op zak bleek te hebben.

Volgens een getuige was er naast de beklaagde nog een andere persoon bij de steekpartij betrokken. Op camerabeelden van het incident was te zien hoe een jonge kerel op Hazrat J. was toegelopen, hem op de grond had geduwd en hem vervolgens met een groot keukenmes in de linkerbovenarm en in de borst had gestoken. Het slachtoffer had daarbij een geperforeerde long opgelopen.

De jongeman die de steken had toegebracht werd geïdentificeerd en opgepakt. Hij benam zichzelf in januari echter van het leven in de gevangenis, waardoor alleen Assadullah H. terecht stond.

Ruzie binnen de Afghaanse gemeenschap

De aanleiding voor de steekpartij was een ruzie binnen de Afghaanse gemeenschap, waar de beklaagde een dag eerder bij betrokken was geraakt. Assadullah H. had toen rake klappen moeten incasseren. Hij had zich daarna met twee messen bewapend, had enkele kompanen opgetrommeld en was op zoek gegaan naar slachtoffers om wraak op te nemen.

De bewering van de beklaagde dat zijn overleden kompaan op eigen houtje had gehandeld en dat hij niet wist dat die een gevecht zou beginnen en nog minder dat er daarbij een mes zou gebruikt worden, vond de rechtbank ongeloofwaardig.

Moordpoging bewezen

Volgens getuigen was het namelijk Assadullah H. die vlak voor de vechtpartij een groot mes aan zijn kompaan had gegeven. De beklaagde had ook een omstaander weggetrokken, toen die wilde tussenkomen. De rechtbank vond zijn mededaderschap aan de moordpoging bewezen. De beklaagde kreeg een straf deels met uitstel opgelegd, gekoppeld aan de voorwaarden dat hij zich moet laten behandelen voor zijn agressieprobleem, dat hij geen drugs mag gebruiken of wapens mag hebben.