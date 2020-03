Vijf jaar cel voor familie die Flor (64) uitbuit en op terras laat slapen Belga/PLA

30 maart 2020

15u38 12 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Sebastijan I. (43) en Silva I. (41) veroordeeld tot vijf jaar cel en 20.000 euro boete. Het paar uit Deurne had de 64-jarige Flor V. meer dan tien jaar financieel uitgebuit en mensonterend behandeld. Zo moest het slachtoffer, dat bij hen inwoonde, op het terras slapen. De zestiger kreeg 102.500 euro schadevergoeding toegekend. De vzw Payoke, die hem opving, kreeg 2.500 euro toegekend.

Een bezorgde buur had op 17 augustus 2019 de wijkagent verwittigd, omdat een oudere man al verschillende maanden in erbarmelijke omstandigheden op het terras sliep van een appartement aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Het slachtoffer moest ook buiten eten en zich buiten wassen aan een kraantje.

Financieel pluimen

De politie trok naar het appartement en kon Flor spreken. Hij zag er onverzorgd uit, droeg vuile en te grote kleren en had zich al een tijdje niet meer kunnen douchen. Het slachtoffer werd er weggehaald en opgevangen door vzw Payoke. Uit verder onderzoek bleek dat de familie bij wie Flor woonde de kwetsbare toestand van de man misbruikt had om hem financieel te kunnen pluimen.

Het slachtoffer had Sebastijan I. en Silva I. in 2008 leren kennen toen hij als loketbediende bij bpost werkte. Hij werd heel vaak bij hen uitgenodigd en raakte aan de familie gehecht. Al snel begonnen ze om geld te vragen. Hij gaf hen maandelijks 300 euro, maar daar namen ze geen genoegen mee.

De beklaagden, die slechts sporadisch werkten en doorgaans van een uitkering leefden, vroegen steeds meer geld. Hij gaf hen daarom ook zijn bankkaart en pincode en vroeg kredietkaarten voor hen aan. In 2009 had hij door de familie al 20.000 euro aan schulden opgebouwd. Flor ging bij zijn broer en zus aankloppen voor geld, maar toen zij beseften dat alles naar de familie I. ging, verbraken ze het contact. Het slachtoffer raakte volledig geïsoleerd. Hij durfde ook niet tegen de familie ingaan, uit vrees om helemaal alleen te eindigen.

Huur betalen

Het ging met Flor van kwaad naar erger. Op aansturen van de beklaagden stal hij bij bpost geld uit de kassa, waardoor hij zijn job kwijtraakte en een veroordeling opliep. Hij verkocht op voorstel van de familie ook zijn appartement. Nadat hij zijn schulden had aangezuiverd, had hij nog 47.000 euro over, maar ook dat geld werd door de beklaagden van zijn rekening gehaald.

Toen de politie ingreep, werkte Flor als archivaris bij VTM en woonde hij bij de familie I., die zijn sociaal appartement onderverhuurde. De beklaagden incasseerden niet alleen die huurgelden, maar lieten Flor ook nog eens 150 à 200 euro per week betalen om bij hen te mogen verblijven. Het slachtoffer sliep op het terras, omdat er binnen niet genoeg plaats was. Als het regende, mocht hij in de gang slapen. Hij moest van Silva I. ook een twintigtal winkeldiefstallen plegen.

“Mensonterend”

De familie stond terecht voor mensenhandel, misbruik van zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling. De beklaagden minimaliseerden echter de feiten. Ze hadden Flor opgevangen als een familielid en hadden hem nooit tot iets gedwongen. Alle financiële handelingen waren met zijn toestemming gebeurd. Ze hadden allemaal de vrijspraak gevraagd, maar de rechtbank dacht er dus anders over.

“De wijze waarop de beklaagden Flor V. hebben behandeld, is een flagrante schending van elke menselijke waardigheid. Ze maakten misbruik van zijn zwakke, kwetsbare toestand om hem stelselmatig al zijn geld afhandig te maken zodat het slachtoffer berooid achter bleef. De beklaagden teerden volledig op het inkomen en de uitkeringen van Flor V., die langdurig door hen gemanipuleerd werd”, klonk het in het vonnis.

Naast Sebastijan I. en Silva I. werden ook drie van hun kinderen veroordeeld. Sukrija I. (20) kreeg achttien maanden cel met uitstel, Muzafer I. (23) dertig maanden effectief en Manuel I. (21) tien maanden met uitstel. Die laatste stond enkel terecht voor het bedreigen van een buurvrouw die een interview over de zaak had gegeven.