Vijf jaar cel voor drugscrimineel ‘Patje Haemers’ Patrick Lefelon

18 december 2019

18u50 1 Antwerpen De 30-jarige Omar G. is veroordeeld tot 5 jaar effectieve celstraf voor het dealen van cocaïne. Hij leverde met enkele handlangers pakjes cocaïne aan gebruikers uit de rand van Antwerpen. Zijn handlangers heetten ‘soldaten’, G. zelf werd aangesproken als ‘Patje Haemers.’

Het openbaar ministerie had zeven jaar cel gevorderd tegen Omar G. en Souhail D. De twee mannen leidden elk een groep van drugskoeriers die pakjes cocaïne aan de man brachten. De handel floreerde tussen 2012 en 2014. In totaal waren zeventien verdachten bij de handel betrokken.

Volgens de rechters in het hof van beroep is er niet echt sprake van een criminele organisatie. Souhail D. en Omar G. waren wel de leidende figuren maar de andere verdachten hadden geen duidelijk afgelijnde rol binnen de bende.

Al eerder veroordeeld

Omar G. is volgens de rechtbank wel een onverbeterlijke drugscrimineel. Hij was eerder al veroordeeld tot drie jaar cel in een ander drugsonderzoek. Toen hij begin 2015 voorlopig werd vrijgelaten, pakte hij zijn oude drugshandeltje gewoon weer op.

Omar G. verdient daarom een effectieve celstraf van 5 jaar, 24.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 100.000 euro drugswinsten. Het openbare ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding van de man. Volgens zijn advocaat zat Omar G. gewoon bij zijn moeder thuis in Merksem. De rechters hechten daar niet veel geloof aan en spraken de onmiddellijke aanhouding uit.