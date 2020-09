Vijf jaar cel gevorderd voor tunnelroof Redactie

Op het proces over de spectaculaire kluizenkraak bij een BNP Paribas Fortis-filiaal in Antwerpen heeft het openbaar ministerie vijf jaar cel gevorderd voor ieder van de vijf beklaagden. Een week voor de eigenlijke roof werd een tunnel gegraven die uitkwam in de kluizenzaal, waarna er zeventwintig kluisjes gekraakt werden. Van de buit werd nooit iets teruggevonden.

De inbraak in het filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen werd op 3 februari 2019 vastgesteld. Zevenentwintig kluizen waren opengebroken en in de vloer van de kluizenzaal werd een gat aangetroffen. Dat bleek het uiteinde van een tunnel te zijn die in de riolering onder de Belgiëlei uitkwam. In het rioolstelsel werd verderop nog een tweede tunnel ontdekt die naar de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat leidde.

"De graafwerken zijn wellicht op 26 januari begonnen, want vanaf dan gingen er 's nachts en in het weekend geregeld seismische alarmen af in de bank", zei de procureur. De bewakingsfirma kon echter nooit iets verdacht vaststellen in het bankgebouw en dacht dat het alarm niet goed functioneerde.

Het gebouw aan de Nerviërsstraat was door David T. (37) gehuurd onder een alias. Zijn naam dook ook in een Dendermonds onderzoek op naar een inbraak, samen met Koba M. (29) en Giorgi K. (29). Ze hadden het in afgeluisterde gesprekken over werkmateriaal.

Vingerafdrukken op slijpschijf

David T. en Koba M. bleken op 24 december een slijpschijf gekocht te hebben in Nederland. Dat werktuig maakte deel uit van het materiaal dat werd achtergelaten in de tunnel en de kelder. De vingerafdrukken van Koba M. werden op de slijpschijf aangetroffen.

Hij werd een dag na de roof gearresteerd. Enkele dagen later belandden ook zijn vader Kachaber M. (47) en Giorgi K. achter de tralies. Een vingerafdruk van die laatste werd op een zuurstoffles en een plastic zak met stofmaskers aangetroffen. Kachaber M. was dan weer op camerabeelden te zien, terwijl hij volgens de procureur op uitkijk stond.

David T. (37) had naast het gebouw aan de Nerviërsstraat ook de Citroën gehuurd, waarmee de beklaagden zich verplaatst hadden. Yosef C. (41) had een staanplaats gehuurd. Beide mannen hadden na de feiten meteen het land verlaten, wellicht met de buit. Ze staan geseind en laten verstek gaan op het proces.

