Vijf jaar cel gevorderd voor kluizenkraak in Antwerpse Boerentoren

18 september 2019

19u56

Het hof van beroep heeft zich vandaag gebogen over de kluizenkraak bij de KBC-bank in de Antwerpse Boerentoren. Het openbaar ministerie vorderde voor Kristof D.R. (37) de bevestiging van de vijf jaar cel die hij in eerste aanleg had gekregen.

Op 8 november 2013 bleken er veertien kluizen in de KBC-bank in de Boerentoren te zijn opengebroken. Negen andere kluizen vertoonden braakschade, maar raakten niet open. Voor 2,4 miljoen euro aan cash geld, juwelen, gouden munten en effecten werden buit gemaakt.

Kristof D.R., die zelf twee kluizen huurde in de Boerentoren, kwam al snel in het vizier van de speurders. Op beelden van de bewakingscamera's was te zien hoe hij op 6 en 7 november met een aktetas de bank binnenging en met een grote, gevulde zak weer buiten kwam.

Gouden munten

Na zijn bezoek aan de kluizenzaal had Kristof D.R. voor 72.105 euro aan gouden munten verkocht aan de Goudbank. Via Jemmy P. had hij waardepapieren overgemaakt aan Ludo V.C. om ze te verzilveren.

Kristof D.R. heeft altijd ontkend dat hij achter de kraak zat en vraagt de vrijspraak, net zoals Jemmy P. Hij had in eerste aanleg twee jaar cel gekregen en ook voor hem vroeg de advocaat-generaal de bevestiging.

Het openbaar ministerie eiste ook de verbeurdverklaring van 2,4 miljoen euro. De rechters in eerste aanleg hadden dat bedrag teruggebracht tot 442.132 euro.