Vijf chauffeurs rijden rond onder invloed van drugs patrick lefelon

06 juli 2019

De verkeerspolitie organiseerde zaterdagochtend een controle op de Oude Leeuwenrui. Er werd gecontroleerd op alcohol en drugs in het verkeer en op boorddocumenten. In totaal werden 504 bestuurders gecontroleerd, 33 (6,6 %) testten positief. 5 bestuurders waren onder invloed van drugs en verliezen hun rijbewijs voor 15 dagen.

Eén bestuurder had zoveel gedronken dat hij zijn rijbewijs ook kwijt is voor 15 dagen. 7 bestuurders kregen een rijverbod voor 3 uur en 4 bestuurders een rijverbod voor 6 uur. Verder reed 1 wagen zonder verzekering, hadden 5 bestuurders geen rijbewijs op zak en was 1 voertuig niet ingeschreven. Tot slot stond 1 voertuig geparkeerd op het trottoir en reed 1 bestuurder rond met een vals rijbewijs.