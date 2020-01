Vijf bestuurders met samen 96.000 euro aan openstaande boetes, zien auto in beslag genomen Jan Aelberts

13 januari 2020

Antwerpen De Antwerpse politie controleerde afgelopen weekend in samenwerking met de douane opnieuw op bestuurders met hoge openstaande geldboetes.

Het plukteam confronteert de eigenaars met hun openstaande boetes en wie niet kan betalen, verliest zijn wagen. In totaal werd voor meer dan 15.600 euro aan openstaande boetes geïnd. Vijf voertuigen werden in beslag genomen omdat hun eigenaars in totaal 96.000 euro aan achterstallige boetes hadden verzameld en niet konden betalen.