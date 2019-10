Vijf Belgische metalbands op StaalHart Metalfest JAA

06 oktober 2019

15u11 0 Antwerpen Vijf Belgische metalbands strijken op zaterdag 26 oktober neer in Zandvliet voor StaalHart Metalfest. Een must voor echte metalfans en al wie headbangend de zaterdagnacht in wil.

Tijdens StaalHart Metalfest komen vijf metalbands met verschillende stijlen aan bod. Guilty As Charged is een vierkoppige band die heavy metal brengt met een vleugje thrash. Incernate Antwerp surft mee op de revival van de eighties-thrash met riffs à volenté. FireForce brengt dan weer geweldige powermetal of ‘combat metal’ en Toxic Shock is dé crossoverband bij uitstek uit België en misschien zelfs West-Europa. Geen podium is te groot of te klein voor deze groep uit onze stad. Het laatste optreden van StaalHart Metalfest is voor Dyscordia uit West-Vlaanderen, daarna neemt een dj het feest over.

Afspraak op 26 oktober vanaf 16 uur in evenementenhal 't Noorden in het Armenstraatje. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop, 25 euro aan de kassa. Alle info op www.staalhartmetalfest.be.