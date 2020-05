Vijf bedrijven riskeren vervolging voor dodelijke ontploffing bij Total in Antwerpse haven BJS/BLG

29 mei 2020

16u20 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft zich gebogen over de ontploffing bij de Total-raffinaderij in november 2013, waarbij twee arbeiders om het leven kwamen. De arbeidsauditeur vraagt de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank van vijf bedrijven, waaronder Total. Volgende maand volgt de beslissing.

German Duran Pacheco (30) en William van Robbroeck (29), twee werknemers van de firma Team Industrial Services Belgium, moesten op 19 november 2013 bij de Total raffinaderij in de Antwerpse haven een herstelling uitvoeren aan een lekdichtingsklem die rond een klep stond. De arbeiders reden zonder begeleiding naar de klep die ze dachten te moeten herstellen, maar later bleek dat het de verkeerde was. De klep ontplofte en kostte aan beide mannen het leven.

Volgens de FOD WASO, dienst Chemische Risico’s, was de explosie mogelijk door een opeenstapeling van gebeurtenissen, maar geen enkele was op zich voldoende om tot het ongeval te leiden. Het dossier werd door het arbeidsauditoraat aanvankelijk zonder gevolg geklasseerd.

Verkeerde klep

De nabestaanden van de slachtoffers stelden zich burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter waarop een deskundige werd aangesteld. Hij oordeelde wel dat er fouten waren gemaakt. Total had de werkmannen niet begeleid naar de juiste werkplek, waardoor de slachtoffers aan de verkeerde klep begonnen te werken. Ook de fabrikant en de installateur van de klep, de firma die instond voor de kwaliteitscontrole van de klep en de werkgever van de slachtoffers hadden volgens de deskundige boter op hun hoofd, net zoals de slachtoffers zelf.

Het arbeidsauditoraat meent dat er op basis van het verslag van de deskundige voldoende aanwijzingen van schuld zijn om de vijf bedrijven naar de rechtbank te verwijzen voor inbreuken op de arbeidsveiligheid en voor onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

De raadkamer neemt op 25 juni een beslissing.