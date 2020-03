Vijf arrestaties na vier huiszoekingen in drugsdossier Sander Bral

06 maart 2020

Ongeveer een week geleden arresteerde het wijkondersteuningsteam van de regio Noord van de lokale politie een verdachte voor handel in cocaïne en cannabis. Daarna volgde nog een verder onderzoek. Deze week zette het wijkondersteuningsteam, samen met de recherche van de politiezone Noord, een pand in Stabroek onder toezicht waar nog een verdachte in het dossier zou verblijven.

Op een gegeven moment verliet de verdachte de woning met een dame en samen vertrokken ze met de auto. Wat verderop zette de politie de wagen aan de kant. Bij controle van het voertuig vond de politie verschillende verkoopseenheden cocaïne en cannabis. De cocaïne hadden ze in de brandblusser verstopt.

Bij twee huiszoekingen die volgden, werden verschillende hoeveelheden cocaïne, cannabis en xtc gevonden en drie verdachten aangetroffen. Daags nadien voerde het wijkondersteuningsteam in opdracht van de onderzoeksrechter nog twee huiszoekingen uit. Deze keer in Turnhout.

Ook bij deze actie zijn grotere hoeveelheden cannabis, cocaïne en geld aangetroffen. In dit dossier zijn 1.031 gram cannabis, 261 gram cocaïne, 77 xtc-pillen, verscheidene weegschalen en gsm’s, verpakkingsmateriaal, voertuigen en cash geld in beslag genomen.

Vijf verdachten kwamen bij de onderzoeksrechter. Het gaat om twee vrouwen van 20 en 21 jaar en drie mannen van 24, 27 en 28 jaar. De onderzoeksrechter heeft vier personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer zal maandag beslissen of de voorhechtenis bevestigd wordt.