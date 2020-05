Vierde keer, goede keer? Antwerpenaar wil elke dag 50 kilometer fietsen in mei AMK

06 mei 2020

12u08 0 Antwerpen Door de coronacrisis werd er nog nooit zoveel gefietst en gewandeld als nu, en daar speelt Antwerpenaar Jeroen Leen handig op in. Al voor het vierde jaar op rij neemt hij zich voor om elke dag van de maand mei minstens 50 kilometer op de fiets te zitten, met zijn initiatief #EveryMayDayIsABikeDay . “Het is mij de vorige drie jaar niet gelukt om de uitdaging tot een goed einde te brengen, maar dit jaar ben ik vastberadener dan ooit”, aldus de gemotiveerde fietser.

Jeroen is niet aan zijn proefstuk toe: zo organiseerde hij in het verleden ook al de Velo Arena Tour, waarbij hij met enkele kompanen langs alle stadions van de clubs uit de Jupiler Pro League fietste. Dat was toen goed voor 740 kilometer op drie dagen tijd. Jeroen is ook een van de drijvende krachten achter Vélo Afrique, een liefdadigheidsorganisatie die jaarlijks fietstochten organiseert in Senegal en Uganda. Met de opbrengst van de tochten bouwt Vélo Afrique er scholen.

Strakke planning

Voor deze uitdaging houdt Jeroen het dichter bij huis: hij wil elke dag in mei minstens 50 kilometer gefietst hebben. De afgelopen drie jaren bracht hij de uitdaging niet tot een goed einde. “Het vergt vooral een goede voorbereiding en een strakke planning,” vertelt Jeroen. “Zo moet je voldoende kledij voorhanden hebben, het materiaal moet in orde zijn, je moet voldoende kunnen slapen en op tijd kunnen eten, je moet het kunnen combineren met je werk en gezin, en ga zo maar door. Er komt dus meer bij kijken dan je denkt.”

Ook andere fietsliefhebbers kunnen zich aansluiten bij het initiatief. “Iedereen is welkom om deel te nemen. Breng je de challenge niet tot een goed einde? Maakt niet uit, het gaat vooral om met plezier op de fiets te zitten en de nodige kilometers te verzamelen voor de rest van het jaar.” Jeroen stelde in ieder geval al enkele routes op die je kan volgen. Zo is er de stadiontour, de monumententour of de kapellentour. “We hebben ook een 30 dagen-kalender opgesteld die we zullen delen met de geïnteresseerden. Hopelijk motiveert het hen om tot einde mei vol te houden.”