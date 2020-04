Vierde golf van coronastudie UAntwerpen: “Zorgmedewerkers geven vaker aan onveilig te moeten werken” Annelin Marien

07 april 2020

Dinsdag is coronastudiedag, en dat is in de paasvakantie niet anders. Vandaag kunnen de Belgen net zoals de voorbije weken tussen 10 en 22 uur deelnemen aan de grote coronastudie

560.000, 345.000 en 415.000 deelnemers: de voorbije dinsdagen namen ongelofelijk veel Belgen telkens even de tijd om de grote coronastudie van de Universiteit Antwerpen, met ondersteuning van UHasselt, KU Leuven en ULB, in te vullen. Via de vragenlijst peilen de wetenschappers naar de gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen.

De bevraging loopt ook tijdens de paasvakantie gewoon door. “Deze week zijn nog meer mensen thuis dan de voorbije weken”, zegt prof. Pierre Van Damme. “En er is de combinatie met het mooie weer van de laatste dagen. We zijn benieuwd of die omstandigheden een impact gaan hebben op de resultaten van onze uitgebreide steekproef. Misschien heeft de zon wel een positieve invloed op het mentale welzijn van de deelnemers. Het blijft in ieder geval belangrijk om herhaald mee te doen aan de bevraging.”

Onveilig werken

De wetenschappers geven ook enkele resultaten mee over mensen die niet thuis werken: dat zijn er 58.000, 8000 van die mensen zeiden dat ze dat naar hun mening in onveilige omstandigheden moesten doen. Lager geschoolden gaven substantieel meer aan in onveilige omstandigheden te moeten werken. Respondenten die in de gezondheidssector werken geven 2,5 keer meer dan gemiddeld aan dat ze de omstandigheden op het werk niet veilig vinden.

In de bevraging geven de respondenten ook aan of en welke symptomen van het nieuwe coronavirus ze vertonen. De wetenschappers combineerden die gegevens ook met de data van de officieel geregistreerde COVID-19-besmettingen. “Die info kan dienen als een soort early warning systeem”, legt Thomas Neyens (UHasselt) uit. Hij kon zo een kaart van België creëren. “Op de rode plaatsen kunnen we met de huidige modellen met grote zekerheid zeggen dat een verhoogd aandeel van de bevolking symptomen heeft. De modellen worden nog verder ontwikkeld, maar we denken deze informatie te kunnen gebruiken om nieuwe ziekenhuisopnames geografisch te voorspellen. Om de voorspellingen accurater te maken, moeten vooral in het zuiden van het land nog meer mensen deelnemen aan de bevraging.”