Vierde dEUS-concert in Trix ADA

19 juli 2019

18u48 0 Antwerpen De Antwerpse club voor alternatieve popmuziek Trix organiseert op zondag 22 september een vierde dEUS-concert voor de twintigste verjaardag van “The Ideal Crash”, het iconische derde album van de Antwerpse groep rond Tom Barman.

Voor die twintigste verjaardag brengt dEUS dit jaar een concertreeks met de integrale uitvoering van het album. De Brusselse AB raakte acht keer uitverkocht, er was een korte Europese tournee en dEUS speelde deze zomer al op het Cactusfestival en op Rock Herk. In september spelen ze in thuisstad Antwerpen. De concerten van 19, 20 en 21 september in Trix raakten in geen tijd uitverkocht. Nu komt er dus op zondag 22 september een extra concert.

“We gingen het bij drie concerten houden, maar de vraag naar extra tickets via de wachtlijst is zo overdonderend groot dat we niets anders kunnen dan een vierde concert aan deze reeks toevoegen”, klinkt het bij de Antwerpse club. Tickets zijn vanaf maandag 22 juli om 11 uur te koop via www.trixonline.be.