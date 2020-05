Vier zaakvoerders van schoonmaakfirma’s moeten in de cel blijven Patrick Lefelon

27 mei 2020

17u28 0 Antwerpen Vier verdachten van een miljoenenfraude in de schoonmaaksector blijven voorlopig in de gevangenis opgesloten. Dat heeft de KI beslist. De verdachten die onder meer instonden voor de schoonmaak op Antwerp Airport, zouden op een omzet van bijna 3 miljoen euro geen sociale lasten hebben betaald.

Hoofdverdachte Halil Y. en drie Turkse medeverdachten waren begin mei gearresteerd op verdenking van fraude met facturen, oplichting, witwassen en illegale tewerkstelling. Zij hadden alle vier beroep aangetekend tegen hun opsluiting. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat zij in de cel moeten blijven.

Het viertal zou samen een zwendel met valse facturen hebben opgezet zodat het poetspersoneel in het zwart kon betaald worden. De poetsfirma’s droegen geen sociale lasten af. Hoofdverdachte Halil Y. werd in het verleden al voor dezelfde feiten veroordeeld.

Halil Y. had contracten binnengehaald om zo’n honderd gebouwen schoon te maken. Een grote klant was Antwerp Airport. Halil besteedde zijn contracten uit aan de medeverdachten. Die zouden het personeel dan in het zwart hebben betaald. De medeverdachten beweren dat zij dat deden in opdracht van Halil Y. Wanneer een klant betaalde, haalden de medeverdachten het geld cash af en overhandigden dat aan Halil Y.

Volgens het arbeidsauditoraat dat het onderzoek voert, kwam de fraude aan het licht door de talrijke cashafhalingen. Eén van de firma’s draaide een omzet van 2 miljoen euro.

Volgens advocaat Ergun Top, advocaat van verdachte Sezer Y., verleent zijn cliënt zijn medewerking aan het onderzoek. Hij had zijn vrijlating gevraagd maar daar ging de kamer van inbeschuldigingstelling niet op in.

Ook de andere verdachten moeten in de cel blijven.