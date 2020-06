Vier voetbalvelden lang: grootste containerschip ter wereld op weg naar Antwerpen ADA

10 juni 2020

16u12 0 Antwerpen Het grootste containerschip ter wereld, de HMM Algeciras, heeft woensdag na een driedaagse stop de haven van Hamburg verlaten. Het nieuwe megavrachtschip trok er heel wat kijklustigen en heeft nu koers gezet naar de haven van Antwerpen.

Zondag had het schip zowat 8.500 containers of 13.600 TEU (standaardcontainers) geladen en gelost. De HMM Algeciras is het nieuwe vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse rederij HMM. Aan boord van de containerreus zijn 23 bemanningsleden. Het schip is 400 meter lang en 61 meter breed. De oppervlakte kan vergelijken met vier voetbalvelden. Rond donderdag 15 uur wordt het schip op de Westerschelde verwacht.

De HMM Algeciras is het eerste van twaalf zusterschepen die in de komende maanden aan de rederij geleverd worden.