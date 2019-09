Vier verdachten van drugshandel gearresteerd Sander Bral

17 september 2019

15u41 0 Antwerpen De politie heeft zondag vier verdachten van drugshandel gearresteerd nadat het wijkteam Centrum een verdachte man gezien had in de Rotterdamstraat.

De man keek voortdurend op zijn gsm en liep altijd in blokjes door de straten. Een tijd later kwamen er twee mannen aan. Eén van hen stapte op de vermoedelijke koper af en samen gingen ze binnen in een portaal. De politie zag duidelijk dat er enkele zaken werden doorgegeven waarna de klant vertrok. De twee anderen kwamen terug samen en vertrokken in de richting van de Hollandstraat. Bij de koper werd een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. Ook de twee vermoedelijke verkopers werden gecontroleerd. Bij één van hen werd cash geld gevonden, een precisieweegschaal en een gsm. Het duo werd gearresteerd voor handel in verdovende middelen.

Kinderwagen

Toen de politie bij de verkoper thuis aankwam voor een huiszoeking, vertrok een vrouw met een kinderwagen. De vrouw werd tegengehouden, gecontroleerd en gearresteerd. In de kinderwagen werd cannabis gevonden. In de woning werd nog een som geld en een xtc-pil gevonden. Er werd ook een fiets gevonden met een geforceerd slot. Gezien het vermoeden dat het om een gestolen fiets ging, werd die ook meegenomen. Uiteindelijk werd nog een vierde betrokkene gearresteerd in een andere woning. Bij hem thuis werden cocaïne, een precisieweegschaal en een stroomstootwapen in beslag genomen. Twee betrokkenen van 24 en 27 jaar werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.