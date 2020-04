Vier toprestaurants bundelen krachten met luxueus afhaalmenu 'Best of Antwerp’ Annelin Marien

01 april 2020

16u53 2 Antwerpen Mag het al eens wat meer zijn dan frieten of afhaalchinees? Vier culinaire namen uit Antwerpen zorgen vanaf vrijdag 4 april voor een hoogstaand afhaalmenu. Onder de overkoepelende naam ‘Best of Antwerp’ bereiden restaurant Zilte**, Dim Dining, One Eighty en Jitsk vier gangen voor 69 euro per persoon.

Sterrenchef Viki Geunes van Zilte** (sinds kort zonder de ‘‘t’), chef Jonas Kellens van Dim Dining, chocolatier Jitsk en One Eighty (de nieuwe evenementenlocatie van Gitte Geunes) bundelen de krachten tijdens de coronacrisis om hun gasten niet op hun honger te laten zitten. Vanaf vrijdag 4 april bieden ze een uniek afhaalmenu aan onder de naam ‘Best of Antwerp’.

Zelf samenstellen

Klanten kunnen zelf hun viergangenmenu samenstellen: zowel restaurant Zilte als Dim Dining bieden drie voorgerechten en een hoofdgerecht aan, waaronder ganzenleverflan met gerookte paling en zuurdesem, shiitake bouillon met kreeft en asperge of kwartel met miso shiro en prei. Jitsk bereidt twee desserts: yoghurt-kumquat-amandel of chocolade-sesam-balsamico. Daaruit mag je twee voorgerechten, één hoofdgerecht en één dessert kiezen. Een gebruiksaanwijzing over hoe je je gerechtjes zelf nog afwerkt, krijg je er gratis bij, net als een flesje water van San Pellegrino en een koffiecapsule van Illy.

Kostenplaatje van dit luxueuze menu? 69 euro per persoon. Bestellingen kunnen afgehaald worden van donderdag tot en met zondag tussen 16 en 20 uur in restaurant Dim Dining op de Vrijdagmarkt 7. Bestellen kan via bestofantwerp.be.