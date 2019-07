Vier rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed Sander Bral

15 juli 2019

13u07 0 Antwerpen Vier personen werden betrapt op het rijden onder invloed van drugs of alcohol. Drie van hen zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De politie hield zondag controles in de Meloenstraat en aan het Sint-Jansplein.

Het verkeersondersteuningsteam van de regio City van de lokale politie zette zondag controleposten op in de Meloenstraat en aan het Sint-Jansplein. In de Meloenstraat werden 62 samplings afgenomen bij bestuurders. Eén bestuurder testte positief en moest onmiddellijk de voorgestelde inning van 179 euro betalen. Drie bestuurders hadden buitenlandse rijbewijzen die in België niet erkend worden. Verder werden er nog overtredingen begaan in verband met voorlopige rijbewijzen, keuringen en het niet op zak hebben van rijbewijs en identiteitskaart.

Bij de controle aan het Sint-Jansplein testte één bestuurder van 25 positief. De bestuurder reed al over het voetpad vooraleer hij in de controlepost reed. Hij had zo diep in het glas gekeken dat zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken. Bovendien was zijn wagen niet gekeurd.

Twee personen met een positieve speekseltest konden ook fluiten vijftien dagen naar hun rijbewijs. Tot slot werd er ook nog een wildplasser betrapt die een GAS-boete mag verwachten.