Vier kinderen van IS-weduwen voor Antwerpse jeugdrechter verschenen HAA

21 januari 2020

15u54

Bron: Belga 10 Antwerpen De vier oudste kinderen van IS-weduwen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) die gisteren vanuit Turkije naar ons land zijn gevlogen, zijn vandaag voor de Antwerpse jeugdrechter verschenen.

De rechter heeft "gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen bevolen", maar noch het parket, noch hun advocaat wil daar dieper op ingaan. "Ze hebben het recht om vergeten te worden", herhaalt hun advocaat Walter Damen.



De moeders verblijven nog in een gevangenis in Turkije, samen met hun twee jongste kinderen. Hun vier oudste kinderen van 5, 5, 7 en 8 jaar oud verbleven al geruime tijd in een Turkse jeugdinstelling. Via de Belgische ambassade hebben ze de nodige reisdocumenten gekregen voor hun terugvlucht naar België.

“Vergeten”

Na hun aankomst gisteren op Brussels Airport werden de vier onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht voor een medische check-up. Vandaag zijn ze voor de jeugdrechter verschenen.





Of de kinderen nu door familie mogen worden opgevangen, is niet bekend. "Ik kan alleen maar zeggen dat er een lang gesprek heeft plaatsgevonden waarbij alle elementen aan bod zijn gekomen", zegt Damen.





"De jeugdrechter heeft na afloop een aantal maatregelen genomen waar alle partijen zich kunnen achter scharen." De advocaat hoopt naar eigen zeggen dat de kinderen nu "vergeten" kunnen worden en ze een normale jeugd kunnen beleven.