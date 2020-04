Vier jaar cel voor versturen van 9 kilo cocaïne naar Australië BJS

10 april 2020

13u16 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft twee mannen veroordeeld tot vier jaar cel en 16.000 euro boete, omdat ze 9,2 kilo cocaïne naar Australië wilden versturen. De drugs zaten verstopt in twee printers.

Koeriersbedrijf FedEx verwittigde op 11 december 2017 de federale gerechtelijke politie dat er in een pakket met twee printers vermoedelijk drugs waren aangetroffen. Drie dagen eerder had een man zich met het pakket aangeboden. Hij wilde het versturen naar Australië, maar gedroeg zich vreemd, volgens de werknemers van FedEx. Het pakket werd door de X-ray machine gehaald en zo werden de drugs ontdekt. Het bleek om 9,2 kilo cocaïne te gaan.

Betaalkaart van ex-vriendin

De verzender van het pakket was beklaagde Nicolaas v.d.M. (66) uit Amsterdam. Een werknemer van FedEx herkent hem in een fotodossier als de man die de printers was komen afgeven.

De verscheping naar Australië werd betaald met een bankkaart op naam van de ex-vriendin van beklaagde Yerson K.C. (28). Zij wist niets van de printers af, maar verklaarde dat hij soms haar bankkaart gebruikte.

De rechtbank vond de betrokkenheid van beide beklaagden bewezen. Ze lieten allebei verstek gaan op het proces. Hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen.