Vier jaar cel voor oplichtster die hersentumor verzon

Patrick Lefelon

03 juni 2019

09u51 0 Antwerpen Kimberley E. (30) is volgens de Antwerpse rechters een doortrapte oplichters die liefjes, vrienden en familie geld aftroggelde met de grofste leugens. Zo beweerde zij aan een zware hersentumor te lijden en stelde ze zelf medische verslagen op om dat te bewijzen. De jonge vrouw is veroordeeld tot 48 maanden effectieve celstraf.

Een tiental liefjes en vrienden was in de verhalen van Kimberley E. getuind. Zij raakten allemaal enkele honderden tot verschillende duizenden euro’s kwijt aan Kimberley. Wie zijn geld terugvroeg, kreeg brieven van de bank Argenta, medische verslagen of andere officieel uitziende documenten voorgelegd.

Zo maakte Kimberley een proces-verbaal na om te bewijzen dat er was ingebroken en dat er een iPhone was gestolen. Zij gebruikte de naam van een agente die zij kende via haar ex-lief.

Verschillende andere slachtoffers werden aan het lijntje gehouden met documenten van de bank Argenta. Daar had Kimberley op hun naam een rekening aangemaakt om later de mega-erfenis van 60 miljoen te laten deponeren. De vriend mocht alvast de notariskosten voorschieten.

Ook het verhaal over de verzonnen hersentumor diste Kimberley E. zonder schroom op bij verschillende slachtoffers die hun geld terugvroegen. In een nagemaakt verslag adviseerde een “psychiater” dat Kimberley nood had aan rust, en aan seks; “Door het vrijen kan de tumor verschrompelen; in stresssituaties zal de tumor uitzetten.”

Doortrapt

Kimberley E. gaf pas op haar proces alle feiten van oplichting toe. Zij kon geen reden bedenken waarom zij zo had gehandeld.

De rechters hadden maandagmorgen wel begrip voor de moeilijke sociale achtergrond van Kimberley E. Zij had om een probatiestraf gevraagd, Dat vonden de rechters een te zwak signaal.

De rechtbank: “U was zeer vindingrijk in het namaken van documenten en in het verzinnen van verhalen om uw oplichtingen te onderbouwen. U maakte gretig misbruik van het vertrouwen dat vrienden en kennissen in u stelden. Op een doortrapte wijze zocht u naar nieuwe slachtoffers. Desnoods begon u een relatie met hen.”

Kimberley E. krijgt 40 maanden celstraf voor oplichting en 8 maanden cel voor de belaging van slachtoffers die hun geld terugvroegen.