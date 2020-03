Vier jaar cel voor invoer van 28 kilo cocaïne via Antwerpse haven BJS

27 maart 2020

10u09 0 Antwerpen Dirk W. (50) uit Duffel en Issam A. (19) uit Berchem zijn door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot vier jaar cel en 8.000 euro boete voor de invoer van bijna 28 kilo cocaïne via de Antwerpse haven.

De beklaagden werden op 28 november 2019 rond 1.45 uur ‘s nachts betrapt tussen de koelcontainers op de kaai van Medrepair. In de rugzak van Dirk W. zaten een elektrische schroevendraaier, twee tangen, een paar handschoenen en een zwarte lege tas. Hij had ook nog zes dopsleutels op zak.

De nacht ervoor hadden de bewakingscamera’s van Medrepair ook al twee personen gefilmd tussen de koelcontainers. Dirk W. kon duidelijk herkend worden op de beelden. Later die dag werden 23 pakketten met in totaal bijna 28 kilo cocaïne aangetroffen in het koelcompartiment van een van de containers.

Verkenning

Op de gsm van Dirk W. werd een foto teruggevonden van een stapel containers die op 27 november om 2.26 uur genomen werd. De containers op de foto hadden allemaal een gelijkaardig nummer als de container waarin later de drugs bleken te zitten. Volgens de rechtbank waren de beklaagden toen wellicht op verkenning gegaan om de container te lokaliseren.

Dat ze in de nacht van hun arrestatie op de dool waren en naar een willekeurige container op zoek waren gegaan om de inhoud te kunnen stelen, vond de rechtbank niet geloofwaardig. Dirk W. had vroeger nog op de terreinen van Medrepair gewerkt en had dus de nodige kennis en ervaring om de cocaïne te kunnen recupereren. Issam A. was door hun opdrachtgever wellicht meegestuurd om de uithaling op te volgen.