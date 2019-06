Vier illegale dieven opgepakt in kledingwinkel Jan Aelberts

30 juni 2019

12u04 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft vier winkeldieven gepakt in een kledingwinkel op de Noorderlaan. Het gaat om vier Roemeense mannen die illegaal in ons land verblijven.

In een sportwinkel op de Noorderlaan merkte de security zaterdagnamiddag vier vermoedelijke winkeldieven op, die samenwerkten om te stelen. De politie werd verwittigd. Twee verdachten probeerden nog weg te lopen van de politie. Die ging op zoek in de omgeving en kon een eerste man vatten op de parking achteraan de winkel. De tweede werd aangetroffen in de Santiagostraat. De Roemeense mannen bleken illegaal in ons land te verblijven en waren in het bezit van materiaal om beveiliging van kledingstukken te verwijderen. De politie trof op de parking ook een voertuig aan dat door de verdachten gebruikt werd. Daar werd vermoedelijk gestolen kledij aangetroffen. De vier mannen werden gearresteerd en worden vandaag voorgeleid.