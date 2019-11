Vier fietsdieven gepakt Sander Bral

19 november 2019

14u34 0

Een wakkere burger verwittigde maandagavond de politie omdat hij op de Bolivarplaats twee mannen zag wandelen met een bakfiets. De mannen waren verdacht omdat ze de bakfiets moesten slepen en optillen om hem te verplaatsen. De politie kon de twee mannen aantreffen op de Vlaamsekaai. Het was duidelijk dat het slot was afgebroken en dat de twee niet over een fietssleutel beschikten. Eén van de twee verdachten bleek uitvoerig gekend bij de politie, zijn kompaan kon geen geldige verblijfsvergunning voorleggen. De twee mannen van 30 en 39 jaar worden voorgeleid. De eigenaar van de bakfiets wordt opgespoord zodat deze kan worden teruggegeven.

De wijkteams van de regio centrum organiseerden het voorbije weekend ook een controleactie rond het Centraal-Station gericht tegen fietsdieven. Ze kregen bijstand van het Orida-fietsteam en de medewerkers van Securail. Tijdens de actie werden twee minderjarige fietsdieven betrapt in de fietsstalling onder het Astridplein. Twee personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voor druggebruik en er werden veertien verkeersboetes uitgeschreven.