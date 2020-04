Vier Antwerpse recyclageparken vanaf 6 mei weer open op afspraak ADA

24 april 2020

14u51 1 Antwerpen Vier Antwerpse recyclageparken openen vanaf woensdag 6 mei opnieuw de deuren maar een bezoek kan enkel na het maken van een afspraak.

De recyclageparken van Deurne, Linkeroever, Luchtbal en Wilrijk openen vanaf woensdag 6 mei terug de deuren. Antwerpenaren kunnen er enkel terecht als ze vooraf een afspraak maken. Met de heropening vervallen vanaf maandag 4 mei de uitzonderlijke maatregelen van gratis ophaling aan huis van steenpuin, het verlaagde tarief voor ophaling aan huis van grofvuil en het aan huis ophalen van snoeihout. De tot dan gemaakte afspraken worden wel nog uitgevoerd, aan de daarbij afgesproken voorwaarden.

Er wordt een beperkt aantal wagens per keer toegelaten, het bezoek wordt kort gehouden en beperkt tot maximaal 20 minuten. Tijdens het wachten moeten bezoekers in de wagen blijven en betaling ter plaatse is niet mogelijk, de factuur wordt opgestuurd zonder administratieve kosten.

Twee inzittenden per wagen

“De recyclageparken starten we voorzichtig opnieuw op en die werking zal stelselmatig uitgebouwd worden. Het kernwoord blijft daarbij ‘veiligheid’. We werken exclusief op afspraak, maximaal twee inzittenden per wagen. ‘Eens langskomen’ heeft geen enkele zin. U zal teruggestuurd worden. Daar zijn geen uitzonderingen op mogelijk. We vragen ook uitdrukkelijk om onze medewerkers te respecteren en afstand te houden. De regels niet naleven brengt onze mensen in gevaar en zal niet ongestraft blijven”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau.

Een afspraak maken voor een bezoek aan het recyclagepark kan vanaf woensdag 29 april via www.antwerpen.be/recyclageparken. Na het boeken volgt een bevestigingsmail en -sms. Bij het geplande bezoek moet men zijn identiteitskaart meenemen en het reservatienummer op een blad achter de voorruit plaatsen.