Videochatten met prof en virtuele rondleiding: Karel de Grote Hogeschool breidt tweede online infodag verder uit ADA

23 april 2020

09u50 0 Antwerpen Met 5.000 unieke bezoekers was de eerste online infodag van de Karel de Grote Hogeschool een groot succes. Daarom besliste de hogeschool om de tweede editie van komende zaterdag nog uit te breiden.

Door de coronamaatregelen zag de Karel de Grote Hogeschool (KdG) zich in maart al genoodzaakt om met een online variant van haar infodag te experimenteren. “Toch bleek het een heel geslaagde editie: we ontvingen 5.000 unieke bezoekers”, vertelt Geertrui Robbrecht, diensthoofd communicatie. “Studiekiezers lijken massaal de overstap naar online infomomenten te maken. Dus hebben we voor onze tweede online infodag komende zaterdag het concept inhoudelijk nog sterker uitgewerkt.”

Naast chatrooms waar studiekiezers een praatje kunnen maken met docenten van alle opleidingen, voorziet KdG nu ook videomeet. “De hele dag kunnen geïnteresseerden zo ook face-to-face een docent spreken en vragen stellen. Daarnaast staan er livesessies gepland over de kost van studeren, op kot gaan, het welzijn van studenten en speciale statuten.”

KdG-studenten leiden bezoekers ook virtueel rond op hun campus en in de online bioscoop krijgen geïnteresseerden een beter beeld van het leven op KdG. “Ze kunnen zelfs klaslokalen binnenstappen en snuisteren in voorbeeldleerstof. Voor elke opleiding zijn er online lessen, cursussen, opdrachten … beschikbaar. Wie overtuigd is, kan zich meteen inschrijven in de online inschrijfhoek.”

www.kdg.be/online-infodag, zaterdag 25 april van 10 tot 16 uur.