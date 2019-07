VIDEO. WO II-muurschildering op Antwerpse Stadsschouwburg krijgt vorm BJS

12 juli 2019

14u23 2 Antwerpen De muurschildering van Antwerpenaar Toon Van Ishoven op een zijgevel van de Antwerpse Stadsschouwburg krijgt vorm. De ‘mural’ verwijst naar de inslag van een V-bom in de toenmalige volkswijk in oktober 1944. Het initiatief kadert in de herdenking van WO II.

Op 28 oktober 1944 viel er om 18.20 uur een V2-bom op de Bontemantelstraat in Antwerpen. Het was een van de bloedigste V-bominslagen in de stad, waarbij 71 doden en 81 gewonden vielen. De verwoeste wijk maakte later plaats voor het Theaterplein en de Stadsschouwburg.

De stad Antwerpen koos deze symbolische plaats om er een tijdelijk kunstwerk te plaatsen dat de angst en terreur die de V-bommen teweegbrachten in de periode na de Bevrijding weerspiegelt. Het schilderwerk van kunstenaar Toon Van Ishoven wordt 14 op 10 meter groot en maakt de materiële schade bij de impact van een V-bom aanschouwelijk.

Het kunstwerk moet tegen eind juli klaar zijn.

Video: Stad Antwerpen