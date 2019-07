VIDEO. Waanzin: wegpiraat scheurt met 120 kilometer per uur door woonwijk Deurne-Noord Jan Aelberts

08 juli 2019

11u29 0 Antwerpen Er zijn beelden opgedoken van een spectaculaire achtervolging in Deurne-Noord. Een wegpiraat reed ei zo na een voetganger aan en vlamde met 120 kilometer per uur door de woonwijk over trottoirs en fietspaden.

De beelden werden donderdag gemaakt op de hoek van de Frank Craeybeckxlaan en de Ter Heydelaan in Deurne. Daar zette ‘s avonds de politie de achtervolging in nadat er verschillende meldingen waren binnengekomen over een wegpiraat die in zijn Golf door de woonwijk scheurde.

De bestuurder reed zijn auto uiteindelijk zelf kapot en werd gevat. De 23-jarige man uit Deurne was onder invloed van drugs en kampt mogelijk met psychische problemen.