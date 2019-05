VIDEO. Vlinderpoppen zorgen voor prachtig schouwspel in Zoo Antwerpen ADA

23 mei 2019

Vanaf nu wordt de ZOO Antwerpen elke week kleurrijker en kleurrijker dankzij 400 vlinderpoppen uit Costa Rica die in de vlinderkast van de Vlindertuin ontpoppen in schoonheid en elegantie. Ze arriveren als pop en worden in vlinderkasten gehangen waar ze na 1 à 7 dagen uitkomen. De 15 soorten poppen en vlinders variëren in kleur en grootte. Eenmaal ontpopt fladderen ze tussen de bezoekers door.

De poppen komen uit Costa Rica (Centraal-Amerika) waar ze gekweekt worden door vlinderboeren. Om de poppen duurzaam in te zamelen en te kweken worden grote stukken regenwoud intact gehouden en gebruiken de boeren geen pesticiden. Het kweken van de vlinderpoppen verschaft eerlijk, natuur- en milieuvriendelijk werk en een inkomen aan de plaatselijke bevolking. Zo helpt ZOO Antwerpen het regenwoud een stukje te bewaren.

De meeste vlinders, zoals passiebloemvlinders, eten vooral nectar en stuifmeel. De grote, blauwe morpho’s verkiezen overrijp fruit. In de Vlindertuin van ZOO Antwerpen staan verschillende voedselplatformpjes en zie je ze eten met hun roltong.