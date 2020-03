VIDEO. Verpleegkundigen UZA gaan viraal: 210.000 mensen bekeken filmpje al over ellebooggroet ADA

30 maart 2020

11u29 11 Antwerpen De video op de Facebook-pagina ‘Ellebooggroet’ met daarin een groep gemotiveerde verpleegkundigen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) gaat momenteel viraal. Meer dan 210.000 mensen hebben de video al bekeken. De verpleegkundigen die in de video figureren, dragen allemaal een hartverwarmende ellebooggroet-T-shirt en werken op de verpleegeenheid A1, die op dit ogenblik wordt aangepast om eerstdaags als extra corona-afdeling te fungeren.

De video van de verpleegkundigen van het UZA werd al meer dan 1.900 keer rechtstreeks en meer dan 65.000 (!) keer onrechtstreeks gedeeld. Meer dan 210.000 mensen hebben de video al bekeken. In de video zie je de verpleegkundigen die de elleboeggroet maken op de tonen van ‘You’ll Never Walk Alone’.

Op het T-shirt dat ze dragen staat de ellebooggroet-emoji, die een paar weken geleden werd ontworpen door het Vlaamse designerduo MarcMarc, dat bestaat uit auteur Marc Pairon en grafica Marcia Pannier. De emoticon staat symbool voor verbondenheid en dankbaarheid en wordt gebruikt om iedereen een hart onder de riem te steken. Maar de emoji draagt tijdens deze pandemie ook een essentiële gezondheidsboodschap uit: geen handen schudden, elkaar niet kussen, geen fysieke aanrakingen.

“Het gebruik van de ellebooggroet-emoji is slechts een bescheiden gebaar in vergelijking met de moed en de zelfopoffering die zorgverleners zich nu getroosten. Wij zijn er echter van overtuigd dat alle kleine beetjes helpen om het moreel hoog te houden. Dat wordt bewezen door de razendsnelle verspreiding van de positieve boodschap die de ellebooggroet-video uitdraagt”, vertelt Marcia Pannier.

Ellebooggroet

“De ellebooggroet zal een blijver worden. Deze nieuwe vorm van begroeten werd in 2006 geïntroduceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, om de verspreiding van het Ebola-virus in te dammen. Het advies werd tijdens de vogelgriep- en SARS-epidemie herhaald. Ook in de toekomst zullen we nog geconfronteerd worden met dergelijke epidemieën”, aldus Marc Pairon. “Toch is de fysieke ellebooggroet geen goed idee. Voldoende afstand bewaren is nu de boodschap. Daarom is de virtuele ellebooggroet onder de vorm van een emoji een heel veilige manier van begroeten”.

Marc en Marcia hebben bij Unicode, de internationale standaard voor grafische tekens en symbolen, een aanvraag ingediend om de ellebooggroet-emoji officieel te erkennen. De goedkeuring en de toepassing ervan kunnen echter nog even duren. Ondertussen kan de ellebooggroet wel al als WhatsApp-afbeelding worden gedownload”.