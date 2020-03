VIDEO. Veertig nieuwe politie-stagiairs worden het veld in gestuurd: “We maken nu eindelijk deel uit van de blauwe familie” Sander Bral

03 maart 2020

16u52 0 Antwerpen Veertig stagiair-inspecteurs zeiden deze week de schoolbanken vaarwel en startten hun carrière in het Antwerpse politiekorps bij de probatie-eenheid. Het tienkoppig team van die eenheid staat in voor de opvang, omkadering en coaching van alle nieuwe inspecteurs tijdens hun stage. Zes maanden lang worden de nieuwe rekruten het veld in gestuurd voor interventies, regiopolitie en de mobiele eenheid.

Politiezone Antwerpen startte vier jaar geleden met een eigen werving en selectie van inspecteurs. “Sindsdien ontvingen we al 3.600 inschrijvingen voor kandidaat-inspecteurs”, klinkt het bij de politie. “De kandidaten moeten een selectieprocedure doorlopen. Voor een aantal proeven organiseren we voortrajecten om de kandidaten optimaal voor te bereiden. In totaal mochten 393 aspiranten aan hun opleiding aan de politieschool beginnen.”

De probatie-eenheid nam al 281 inspecteurs onder haar hoede, deze maand komen er veertig bij. Acht anderen moeten hun tweede zit nog afwachten. Het gaat in totaal om 37 mannen en elf vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. Dertig van hen heeft een middelbaar diploma, zestien ook een bachelor- en twee hebben ook een masterdiploma. 36% komt uit onze provincie, 6% effectief van de stad. Alle aspiranten moeten de Belgische nationaliteit hebben, maar 19% van de nieuwe probatie-stagiairs heeft vreemde roots.